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Спиртное пытался бесплатно вынести мужчина из магазина в Великих Луках

В Великих Луках сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пытался похитить товар из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

14 марта экипаж группы задержания получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на проспекте Гагарина  поступил сигнал «Тревога». Прибывшие на вызов правоохранители установили, что один из посетителей взял с прилавка спиртные напитки и вышел из торговой точки, не расплатившись за товар. Нарушителем оказался 48-летний местный житель.

Для дальнейшего разбирательства гражданина передали сотрудникам полиции.

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