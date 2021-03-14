Спиртное пытался бесплатно вынести мужчина из магазина в Великих Луках

10:38, 15 марта 2021, ПАИ

В Великих Луках сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пытался похитить товар из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

14 марта экипаж группы задержания получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на проспекте Гагарина – поступил сигнал «Тревога». Прибывшие на вызов правоохранители установили, что один из посетителей взял с прилавка спиртные напитки и вышел из торговой точки, не расплатившись за товар. Нарушителем оказался 48-летний местный житель.

Для дальнейшего разбирательства гражданина передали сотрудникам полиции.