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Общество

В Пскове по новому адресу откроется Туристский информационный центр

17 марта в Пскове по новому адресу на Октябрьском проспекте, 14 откроется Туристский информационный центр, здесь же развернётся фотовыставка Полистовского заповедника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе заповедника.

«Кто может организовать знакомство с Псковской областью? Кто может предоставить информацию по интересным туристским маршрутам региона 60? Кто знает обо всех актуальных мероприятиях региона? Конечно, сотрудники Туристского информационного центра. Приглашаем туроператоров Псковской области на открытие центра и фотовыставки. Здесь можно будет познакомиться с туристскими предложениями области и провести время с пользой», - отметили в пресс-службе.

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