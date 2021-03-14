Банк России предлагает псковичам научиться грамотным инвестициям

11:21, 15 марта 2021, ПАИ

Банк России в целях повышения инвестиционной грамотности взрослых и молодежи реализует проект «Грамотный инвестор», включающий в себя цикл вебинаров. В ходе весенней сессии проекта на всей территории страны проводятся онлайн-мероприятия, которые продлятся до 21 мая 2021 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Формат занятий предполагает подключение участников группами на базе заинтересованных организаций, а также индивидуально из дома (самостоятельно каждым участником).

На вебинарах слушатели познакомятся с основами и принципами инвестирования, научатся сравнивать, выбирать финансовые инструменты и строить свою стратегию, исходя из целей и склонностей к риску. Занятие призвано мотивировать целевую аудиторию на осознанный выбор инвестирования как способа сохранения и приумножения сбережений и обеспечения финансовой безопасности.

Расписание вебинаров, информация о порядке проведения мероприятий и подключении участников размещены на сайте. Продолжительность занятия 60 минут.