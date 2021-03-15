Виртуальной выставкой, видеопрезентацией и образовательной игрой отметили День защиты прав в Псковской библиотеке
Виртуальной выставкой, видеопрезентацией и образовательной игрой отметили День защиты прав в Псковской областной библиотеке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.
15 марта отмечается Международный день защиты прав потребителей (World Consumer Rights Day). К этой дате Центр социальной, деловой и правовой информации библиотеки подготовил виртуальную выставку, в рамках которой вопрос защиты прав потребителей представлен в исторической ретроспективе. Для ознакомления с историей становления потребительского права в Европе, США и России приведены книги.
Также для пользователей подготовлены интерактивный баннер с материалами выставки, видеопрезентация и игра на проверку знаний.