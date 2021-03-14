45 пьяных водителей выявили в Псковской области за неделю

11:35, 15 марта 2021, ПАИ

С 8 по 14 марта сотрудники ГИБДД УМВД России по Псковской области выявили 45 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения, из них за повторное управление в состоянии опьянения задержали 11 водителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего за неделю дорожные полицейские пресекли в Псковской области 2 120 административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

За семь дней в регионе зарегистрировано 10 ДТП, в результате которых 14 человек получили травмы различной степени тяжести.

Госавтоинспекция призывает жителей Псковской области неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, беречь свою жизнь и жизни других участников дорожного движения.