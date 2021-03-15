Леса с колокольни Троицкого собора могут снять к концу 2021 года

12:24, 15 марта 2021, ПАИ

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Леса с колокольни Троицкого собора в Пскове могут снять к концу 2021 года, сделал предположение председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик в эфире ПАИ-live.

Он отметил, что реставрационные работы на колокольне курируют специалисты из Министерства культуры. «Фундаменты колокольни будут укреплены, и мы очень рассчитываем на то, что до конца года завершим работы по стенам. Дело в том, что при исследовании стен выяснилось, что на колокольне сильная деструкция. Рассчитываем, что в этом году сделаем вычинку и восстановим те места, которые опасны и вызывают тревогу по поводу сохранности данного объекта. В этом году мы эту работу выполним. Я сделаю очень смелое предположение, что до конца года мы снимем леса с колокольни», - отметил Нэдик.

Председатель комитета добавил, что средства на все необходимые работы есть. «Мы будем дополнительно исследовать состояние фундаментов, и если у нас будет результат один, то это будет один алгоритм действий, а если будет негативный сценарий, соответственно, и сценарий будет другой. При негативном развитии событий, возможно, леса еще постоят», - отметил Нэдик.