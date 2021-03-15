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Культура

Псковские театралы получают скидку на билеты от Tele2

Клиенты Tele2 могут воспользоваться специальным предложением – 20% скидкой на билеты в Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина. Скидка предоставляется на любой спектакль из репертуара, а также творческие встречи с художниками и писателями до 30 апреля. Акция действует в рамках программы лояльности «Больше».

Любителям театрального искусства доступен промокод на скидку 20% в личном кабинете или на сайте оператора. Специальное предложение действует для всех абонентов Tele2 до 30 апреля 2021 года. Чтобы узнать подробные условия и получить скидку, необходимо зайти в личный кабинет, нажать на кнопку «Активировать», получить SMS с промокодом и показать его кассиру при покупке билета в театр.

Театр драмы расположен на ул. Пушкина, 13. С января 2021 года учреждение получило статус филиала Национального драматического театра России (Александринского театра). Театр значительно расширил репертуар и привлекает для постановок молодых режиссеров.

В марте псковичам доступен широкий выбор постановок разных жанров: «Соседи» (25 марта), «Каштанка» (26 марта), «Ионыч» (16 и 18 марта), «Свидетельские показания» (17 и 23 марта), «Поэзо-вечеръ. Игорь Северянин» (18 марта), «Село Степанчиково и его обитатели» (19 марта), «И смех, и грех» (20 марта), «Пиковая дама» (21 марта), «Дни Победы» (24 и 27 марта), «Отелло» (28 марта), «Цветаева и саксофон» (30 марта), «Гробница малыша Тутанхамона» (30 марта), «Жанна» (31 марта).

Программа лояльности «Больше» рассчитана на индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные акции от партнеров. Абонентам доступны предложения от популярных онлайн-кинотеатров, магазинов, а также образовательных сервисов. Их список постоянно обновляется с учетом пожеланий и интересов пользователей. Еще больше предложений можно найти на сайте Tele2.

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