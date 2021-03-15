Реставрационные работы по церкви в Мелетово продолжатся 20 марта

13:00, 15 марта 2021, ПАИ

20 марта в церкви Успения в Мелётово в Псковском районе продолжатся реставрационные работы. Об этом сообщил председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик в эфире проекта ПАИ-live 21 декабря.

Нэдик надеется, что музей активизирует работу по заявке на выполнение реставрации по фрескам. «Буквально 20 марта должны продолжиться работы, потому что там все сделано по верхней части храма, там с кровлей все нормально и со всем, что касалось работ по укреплению самого храма по наружным конструкциям остался последний этап укрепления фундамента, так называемое цементирование грунтов и в этом году мы, это у нас вызывает тревогу, все-таки отмостку и систему водоотведения в этом году нужно завершить, а в проекте заложены небольшие средства на археологию», - сказал он.

Кроме того, гость эфира подчеркнул, что следующим объектом реставрации станет церковь Сергия Радонежского с Залужья, которую Нэдик назвал «долгой историей».

«Мы завершили эти работы в рамках гарантийных обязательств, и те работы, которые с самим зданием, будут завершены в течение месяца-двух», - добавил он.