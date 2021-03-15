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Общество

Более трёх тысяч псковичей обратились в Роспотребнадзор по вопросам защиты прав потребителей

За 2020 год в Роспотребнадзор по вопросам защиты прав потребителей поступило 3054 обращения. Это на 309 обращений больше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

На конец года было рассмотрено 98,7% от общего числа обращений. Чаще всего поступали обращения, которые касаются сферы розничной торговли (57,6%), по вопросам бытового обслуживания населения – 7,8%, услуги ЖКХ – 6,9%, обращения в сфере услуг связи – 5,2%, медицинских услуг – 4,5%, в сфере туризма – 3,1%, транспортных услуг – 2,4%, о деятельности на финансовом рынке – 1,9%, на иные виды деятельности пришлось 10,6% от всех обращений.

За прошлый год специалисты проконсультировали 2 149 граждан по вопросам в сфере защиты прав потребителей.

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