Ольга Кольцова: Псковичей не беспокоит проблема пластика и экологии

17:45, 15 марта 2021, ПАИ

Псковичей не беспокоит проблема пластика и экологии, констатировала в эфире ПАИ-live начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Псковской области Ольга Кольцова.

В 2021 году девиз Всемирного дня прав потребителей, отмечаемого 15 марта, – «Борьба с загрязнением пластиковыми материалами». «Проблема серьезная для всех регионов, но для обывателя она не стоит на приоритетном месте. На горячую линию не поступило ни одного обращения, которое касалось бы загрязнения, пластиковых материалов и всего, что с этим связано», – отметила Кольцова.

Если потребителя смущает чересчур резкий запах упаковки или товара, он слишком липкий или имеет другие нехарактерные особенности, это может стать поводом для обращения в Роспотребнадзор. «Такая продукция опасна для жизни, здоровья, окружающей среды», – добавила Ольга Кольцова.