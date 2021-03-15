0
18:20
Не удивляйтесь, если рэп Моргенштерна окажется о кредитах и ипотеке
18:11
Призыв Родины. Мнения псковичей по вопросу воинской повинности
17:41
Фоторепортаж: Октябрьский проспект ремонтируют в Пскове
17:11
Во время ремонта Октябрьский проспект в Пскове полностью перекрывать не будут
17:05
ЦУР – важнейший канал коммуникации между обществом и властью — Александр Малькевич
16:50
Защита прав потребителей – ПАИ-live с Ольгой Кольцовой
16:34
Более 158 млн рублей выделено Псковской области по проекту «Формирование комфортной городской среды»
Еще новости
Общество

Два очага по коронавирусу сняты с контроля Роспотребнадзора в Псковской области

В Псковской области два очага по коронавирусу сняты с контроля Роспотребнадзора. Об этом сообщает официальный канал Псковской области в Telegram.

Всего в регионе остаются действующими 2 очага: в Центре специального образования Островского района и в Себежском специальном профессиональном училище.

Ранее сообщалось, что в Псковской области 33 284 человека заразились коронавирусной инфекцией COVID-19, за последние сутки коронавирус подтвердили у 92 человек

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лучшая начинка для блинов?

Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Два очага по коронавирусу сняты с контроля Роспотребнадзора в Псковской области В Великих Луках перенесли дату работы мобильного пункта прививок от COVID-19 Более восьми тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки Ещё три человека скончались от коронавируса в Псковской области Более 296 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области Более 13 тысяч жителей Псковской области привились от коронавируса Ещё 92 человека заразились коронавирусом в Псковской области Более девяти тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки Более 295 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области Более 22,2 тысячи человек вылечились от COVID-19 в Псковской области
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Не удивляйтесь, если рэп Моргенштерна окажется о кредитах и ипотеке
15 марта 2021
Не удивляйтесь, если рэп Моргенштерна окажется о кредитах и ипотеке
Фоторепортаж: Октябрьский проспект ремонтируют в Пскове
15 марта 2021
Фоторепортаж: Октябрьский проспект ремонтируют в Пскове
Во время ремонта Октябрьский проспект в Пскове полностью перекрывать не будут
15 марта 2021
Во время ремонта Октябрьский проспект в Пскове полностью перекрывать не будут
ЦУР – важнейший канал коммуникации между обществом и властью — Александр Малькевич
15 марта 2021
ЦУР – важнейший канал коммуникации между обществом и властью — Александр Малькевич
Защита прав потребителей – ПАИ-live с Ольгой Кольцовой
15 марта 2021
Защита прав потребителей – ПАИ-live с Ольгой Кольцовой
Более 158 млн рублей выделено Псковской области по проекту «Формирование комфортной городской среды»
15 марта 2021
Более 158 млн рублей выделено Псковской области по проекту «Формирование комфортной городской среды»
О нововведении при выборе проектов благоустройства общественных территорий рассказал Сергей Грахов
15 марта 2021
О нововведении при выборе проектов благоустройства общественных территорий рассказал Сергей Грахов
Голосуй за благоустройство – ПАИ-live с Сергеем Граховым
15 марта 2021
Голосуй за благоустройство – ПАИ-live с Сергеем Граховым

Идет загрузка...