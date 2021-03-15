Два очага по коронавирусу сняты с контроля Роспотребнадзора в Псковской области

15:33, 15 марта 2021, ПАИ

В Псковской области два очага по коронавирусу сняты с контроля Роспотребнадзора. Об этом сообщает официальный канал Псковской области в Telegram.

Всего в регионе остаются действующими 2 очага: в Центре специального образования Островского района и в Себежском специальном профессиональном училище.

Ранее сообщалось, что в Псковской области 33 284 человека заразились коронавирусной инфекцией COVID-19, за последние сутки коронавирус подтвердили у 92 человек