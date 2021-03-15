Клещи в Псковской области проснутся в 20-х числах марта
Клещи в Псковской области проснутся в 20-х числах марта, сообщает «Комсомольская правда - Псков» со ссылкой на Центр гигиены и эпидемиологии Псковской области.
В этом году начало активности клещей ожидается примерно в третьей декаде марта. В это время насекомые просыпаются от спячки и остаются энергичными до мая. Следующий всплеск прогнозируется осенью.
Клещи представляют для людей серьезную опасность из-за переносимых заболеваний: клещевого энцефалита и болезни Лайма.