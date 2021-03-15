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Общество

Клещи в Псковской области проснутся в 20-х числах марта

Клещи в Псковской области проснутся в 20-х числах марта, сообщает «Комсомольская правда - Псков» со ссылкой на Центр гигиены и эпидемиологии Псковской области.

В этом году начало активности клещей ожидается примерно в третьей декаде марта. В это время насекомые просыпаются от спячки и остаются энергичными до мая. Следующий всплеск прогнозируется осенью.

Клещи представляют для людей серьезную опасность из-за переносимых заболеваний: клещевого энцефалита и болезни Лайма.

 

 

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