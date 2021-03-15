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Общество

О нововведении при выборе проектов благоустройства общественных территорий рассказал Сергей Грахов

С этого года появилось нововведение Минстроя России – обязательное интернет-голосование при выборе проектов благоустройства общественных территорий по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё». Об этом сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов в эфире ПАИ-live 15 марта.

Проголосовать за понравившийся вариант можно будет на портале госуслуг, а также по своему номеру мобильного телефона на специальном портале, который будет опубликован на сайте профильного областного комитета.

«Отправляешь номер телефона, тебе приходит SMS с кодом, который вводится в специальном окне на сайте. Таким образом происходит верификация пользователя и определяется, что человек голосует за территорию, и что ещё очень важно – один человек может голосовать только за одну территорию», – уточнил Сергей Грахов.

Также спикер отметил, что для соблюдения честности голосования создадут специальный кол-центр, сотрудники которого будут выборочно звонить голосовавшим и проверять, действительно ли они голосовали. Всё это будет делаться во избежание подтасовок, уточнил Сергей Грахов.

Голосование, на котором будут определяться территории благоустройства в муниципалитетах Псковской области на 2022 год, стартует 26 апреля и завершится 30 мая.

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