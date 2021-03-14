Определены финалисты XIII областной спартакиады учащихся по баскетболу и волейболу в Псковской области

16:40, 15 марта 2021, ПАИ

13 и 14 марта прошли полуфинальные соревнования по баскетболу среди команд юношей и волейболу среди команд девушек Тринадцатой областной спартакиады учащихся. В двух полуфиналах по баскетболу среди юношей играли 6 команд, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Центра спортивной подготовки Псковской области.

Полуфинал 1:

1 место – Порховский район

2 место – Гдовский район

3 место – Островский район

Полуфинал 2:

1 место – Новосокольнический район

2 место – Невельский район

3 место – Опочецкий район

В финальных соревнованиях по баскетболу среди юношей, которые пройдут 22-23 марта в Великих Луках, примут участие победители полуфиналов — команды Порховского и Новосокольнического районов, а также Пскова и Великих Лук.

Итоги полуфинальных соревнований по волейболу среди команд девушек:

Полуфинал 1:

1 место – Себежский район

2 место – Плюсский район

3 место – Псковский район

Полуфинал 2:

1 место – Невельский район

2 место – Локнянский район

3 место – Пустошкинский район.

Финальные соревнования по волейболу среди девушек пройдут 25-26 марта в Пскове. В них примут участие команды Себежского и Невельского районов, а также команды Пскова и Великих Лук.