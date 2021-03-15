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Общество

Владимира Картышева из Псковской области разыскивают родственники

Фото: Жди меня. Поиск на территории Псковской области.

Женщина ищет своего двоюродного брата Владимира Картышева, который может проживать в Великолукском районе. Детали Людмила описала в сообщении в адрес программы «Жди меня», рассказали Псковскому агентству информации волонтеры проекта в регионе.

«Мой двоюродный брат Владимир Картышев жил в Пскове, потом переехал в Псковскую область. Возможно, проживает в Великолукском районе. Когда-то служил моряком», - рассказала Людмила в своём письме, прикрепив фотографию брата с подписью на обороте «На память сестре Люде от брата Володи. 23.07.62.Ленинград»,

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