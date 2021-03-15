Владимира Картышева из Псковской области разыскивают родственники

16:43, 15 марта 2021, ПАИ

Женщина ищет своего двоюродного брата Владимира Картышева, который может проживать в Великолукском районе. Детали Людмила описала в сообщении в адрес программы «Жди меня», рассказали Псковскому агентству информации волонтеры проекта в регионе.

«Мой двоюродный брат Владимир Картышев жил в Пскове, потом переехал в Псковскую область. Возможно, проживает в Великолукском районе. Когда-то служил моряком», - рассказала Людмила в своём письме, прикрепив фотографию брата с подписью на обороте «На память сестре Люде от брата Володи. 23.07.62.Ленинград»,