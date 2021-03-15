ЦУР – важнейший канал коммуникации между обществом и властью — Александр Малькевич

17:05, 15 марта 2021, ПАИ

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, гендиректор телеканала «Санкт-Петербург», автор проекта «Фейк-контроль» Александр Малькевич посетил ЦУР Псковской области.

Он пообщался с сотрудниками Центра, познакомился с «тепловой картой» региона и системой «Инцидент Менеджмент», куда попадают обращения граждан. Александр Малькевич был впечатлён объёмом работы ЦУР и отметил важность появления такой площадки.

«Ни одна жалоба, ни одна тревога, ни одна боль людская не остаётся незамеченной, не остаётся без ответа. Но приходится отсеивать и фейки. Потому что сейчас очень легко и удобно всё что угодно списывать на плохую работу властей. ЦУР вынужден проверять, правду ли пишут в соцсетях люди, а с другой стороны – правду ли пишут чиновники. Центр является важнейшим каналом коммуникации и связующей площадкой между обществом и властью на платформе новых медиа – в социальных сетях», - отметил Александр Малькевич.

Центр управления регионом Псковской области создан в декабре прошлого года. ЦУР занимается мониторингом и обработкой всех видов сообщений граждан в соцсетях, а также формирует комплексную картину проблем жителей региона для их решения и предотвращения в будущем. С начала работы ЦУР обработал более семи тысяч обращений граждан.