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Общество

Во время ремонта Октябрьский проспект в Пскове полностью перекрывать не будут

Подрядная организация уже приступила к ремонту Октябрьского проспекта в Пскове. Работы проводятся по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Полностью перекрывать проспект не планируется. Для выполнения дорожных работ будут закрывать по одной полосе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Началась подготовка к фрезерованию покрытия проезжей части: дорожные рабочие снимают канализационные люки и закрывают их временными металлическими крышками. Через несколько дней подрядчик приступит к срезке изношенного асфальта. Параллельно начнется разборка разбитого бортового камня вдоль дороги, а затем установка нового гранитного камня. На отрезке проспекта между улицами Свердлова и Гоголя Горводоканал будет производить замену водопровода. По окончании этих работ начнется укладка асфальтобетона. Этот вид работ запланирован на третью декаду апреля.

В этом году в зону ремонта входит участок проспекта от улицы Свердлова до Октябрьской площади, Октябрьская площадь и площадь Ленина с прилегающими участками улиц Советской, Поземского, Воровского на съезде к Кремлю и проездом к улице Ленина вдоль Центра семьи. Общая протяженность объекта ремонта — 1 216 метров.. Стоимость работ — около 112 млн рублей, большая их часть выделена из федерального бюджета. Срок завершения работ — 31 августа.

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