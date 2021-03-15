Во время ремонта Октябрьский проспект в Пскове полностью перекрывать не будут

17:11, 15 марта 2021, ПАИ

Подрядная организация уже приступила к ремонту Октябрьского проспекта в Пскове. Работы проводятся по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Полностью перекрывать проспект не планируется. Для выполнения дорожных работ будут закрывать по одной полосе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Началась подготовка к фрезерованию покрытия проезжей части: дорожные рабочие снимают канализационные люки и закрывают их временными металлическими крышками. Через несколько дней подрядчик приступит к срезке изношенного асфальта. Параллельно начнется разборка разбитого бортового камня вдоль дороги, а затем установка нового гранитного камня. На отрезке проспекта между улицами Свердлова и Гоголя Горводоканал будет производить замену водопровода. По окончании этих работ начнется укладка асфальтобетона. Этот вид работ запланирован на третью декаду апреля.

В этом году в зону ремонта входит участок проспекта от улицы Свердлова до Октябрьской площади, Октябрьская площадь и площадь Ленина с прилегающими участками улиц Советской, Поземского, Воровского на съезде к Кремлю и проездом к улице Ленина вдоль Центра семьи. Общая протяженность объекта ремонта — 1 216 метров.. Стоимость работ — около 112 млн рублей, большая их часть выделена из федерального бюджета. Срок завершения работ — 31 августа.