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Общество

19 марта специалисты регоператора проведут выездной прием в Дно

Выездной прием юридических и физических лиц по вопросам заключения договоров на услугу по вывозу ТКО проведут менеджеры регионального оператора по обращению с ТКО на территории Псковской области - ООО «Экопром»  19 марта в Дно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Предприниматели, представители бюджетных и коммерческих организаций могут получить консультацию по заключению договора с регоператором на услугу по обращению с ТКО, сдать документы, перезаключить или заключить новый договор.

Жители могут заключить индивидуальный договор на услугу по обращению с ТКО, а также обратиться за перерасчетом, предоставив необходимые документы, получить консультацию. Обращаем внимание, что по вопросу перерасчета физическим лицам приходить на прием следует с необходимыми документами (выписка из лицевого счета по адресу регистрации и документ, подтверждающий право собственности (копия) либо выписка из ЕГРН). Заявление на перерасчет можно будет заполнить на месте.

19 марта выездной прием специалистов регоператора состоится в Дно по адресу: ул. Карла Маркса, 16 (актовый зал администрации Дновского района). Прием будет вестись с 11:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

Контактные телефоны: 8 – 981 361 06 67 (для юридических лиц); 8 911 690 15 81 (для физических лиц).

Регоператор приступил к проведению выездных приемов в муниципалитетах, которые ведет менеджер по работе с юридическими лицами, а также специалист абонентского отдела, к которому смогут обратиться физические лица. В минувшую пятницу такой прием состоялся в Острове.
 

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