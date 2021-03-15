19 марта специалисты регоператора проведут выездной прием в Дно

17:36, 15 марта 2021, ПАИ

Выездной прием юридических и физических лиц по вопросам заключения договоров на услугу по вывозу ТКО проведут менеджеры регионального оператора по обращению с ТКО на территории Псковской области - ООО «Экопром» 19 марта в Дно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Предприниматели, представители бюджетных и коммерческих организаций могут получить консультацию по заключению договора с регоператором на услугу по обращению с ТКО, сдать документы, перезаключить или заключить новый договор.



Жители могут заключить индивидуальный договор на услугу по обращению с ТКО, а также обратиться за перерасчетом, предоставив необходимые документы, получить консультацию. Обращаем внимание, что по вопросу перерасчета физическим лицам приходить на прием следует с необходимыми документами (выписка из лицевого счета по адресу регистрации и документ, подтверждающий право собственности (копия) либо выписка из ЕГРН). Заявление на перерасчет можно будет заполнить на месте.



19 марта выездной прием специалистов регоператора состоится в Дно по адресу: ул. Карла Маркса, 16 (актовый зал администрации Дновского района). Прием будет вестись с 11:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).



Контактные телефоны: 8 – 981 361 06 67 (для юридических лиц); 8 911 690 15 81 (для физических лиц).

Регоператор приступил к проведению выездных приемов в муниципалитетах, которые ведет менеджер по работе с юридическими лицами, а также специалист абонентского отдела, к которому смогут обратиться физические лица. В минувшую пятницу такой прием состоялся в Острове.

