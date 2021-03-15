Не удивляйтесь, если рэп Моргенштерна окажется о кредитах и ипотеке

18:20, 15 марта 2021, ПАИ

Молодёжного кумира Моргенштерна Альфа-Банк решил использовать в своих целях. Рэпера пригласили туда работать на специально созданноую под него должность директора по работе с молодёжью. Об этом ТАСС сообщили в пресс-служба банка.

«Да, Моргенштерн — самый неоднозначный маркетолог в стране, но и самый креативный. А мы хантим в свою команду лучших. <. .. > Алишер настроен на серьезную работу и обещал, что нам не придется за него краснеть», — сообщил директор по маркетингу и коммуникациям Алексей Гиязов через пресс-службу банка.



Руководство банка отмечает, что рэпер будет ходить в офис, учавствовать в ежедневных летучках, и будет составлять отчёты о проделанной работе. Сейчас Моргенштерн работает удалённо, а в конце марта полноценно приступит к своим обязанностям.