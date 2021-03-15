Псковский подросток воспользовался чужой пластиковой картой и теперь предстанет перед судом

19:13, 15 марта 2021, ПАИ

Следственный комитет РФ по Псковской области завершил расследование уголовного дела в отношении 17-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счёта), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 29 декабря 2020 года в Пскове обвиняемый, завладев найденной на улице банковской картой, оснащённой функцией бесконтактной оплаты, осуществил покупки в различных магазинах на сумму более 11 тысяч рублей. В результате подросток приобрёл 40 бутылок пива, сигареты, презервативы, две пары кроссовок, а также дважды заправил автомобиль своему знакомому и оплатил ему запасные части и аксессуары для автомобиля, уточнил телеграм-канал «Криминальные сказки».

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Чтобы сохранить свои денежные средства, при утере банковской карты необходимо немедленно позвонить по номеру горячей линии вашего банка и заблокировать карту.

Помните, что банковскими картами с функцией бесконтактной оплаты без ввода пин-кода можно расплачиваться неограниченное количество раз за каждую покупку стоимостью до 1000 рублей.

Как показывает практика, злоумышленники, нашедшие чужие банковские карты, применяют их для оплаты небольших сумм своих покупок в различных магазинах.