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Общество

Псковский подросток воспользовался чужой пластиковой картой и теперь предстанет перед судом

Подростки лучше взрослых знают, что деньги сразу не получить. Но можно купить товары до 100 рублей. Фото rzn.info

Следственный комитет РФ по Псковской области завершил расследование уголовного дела в отношении 17-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счёта), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 29 декабря 2020 года в Пскове обвиняемый, завладев найденной на улице банковской картой, оснащённой функцией бесконтактной оплаты, осуществил покупки в различных магазинах на сумму более 11 тысяч рублей. В результате подросток приобрёл 40 бутылок пива, сигареты, презервативы, две пары кроссовок, а также дважды заправил автомобиль своему знакомому и оплатил ему запасные части и аксессуары для автомобиля, уточнил телеграм-канал «Криминальные сказки».

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Чтобы сохранить свои денежные средства, при утере банковской карты необходимо немедленно позвонить по номеру горячей линии вашего банка и заблокировать карту.

Помните, что банковскими картами с функцией бесконтактной оплаты без ввода пин-кода можно расплачиваться неограниченное количество раз за каждую покупку стоимостью до 1000 рублей.

Как показывает практика, злоумышленники, нашедшие чужие банковские карты, применяют их для оплаты небольших сумм своих покупок в различных магазинах.

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