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Общество

В Стругокрасненском районе на опасном повороте водитель не справился с автомобилем

Автомобиль вылетел на обочину и врезался в дерево. Фото ПАИ

Сегодня на автодороге Пятчино – Бровск в Стругокрасненском районе около 16 часов произошло ДТП, сообщают корреспонденты газеты «Струги». ​

44-летний водитель, двигаясь на автомобиле «Рено-Сандеро», на опасном повороте дороги не справился с управлением, съехал в кювет и совершил наезд на дерево.
 

Фото ПАИ


В ДТП пострадал сам водитель, которому была оказана первая медицинская помощь. Он доставлен в Стругокрасненскую межрайонную больницу, откуда после осмотра врача был отпущен домой.
 

Фото ПАИ

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