В Стругокрасненском районе на опасном повороте водитель не справился с автомобилем

20:55, 15 марта 2021, ПАИ

Сегодня на автодороге Пятчино – Бровск в Стругокрасненском районе около 16 часов произошло ДТП, сообщают корреспонденты газеты «Струги». ​

44-летний водитель, двигаясь на автомобиле «Рено-Сандеро», на опасном повороте дороги не справился с управлением, съехал в кювет и совершил наезд на дерево.





В ДТП пострадал сам водитель, которому была оказана первая медицинская помощь. Он доставлен в Стругокрасненскую межрайонную больницу, откуда после осмотра врача был отпущен домой.

