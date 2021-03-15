В Ростехе предложили создать единого оператора беспилотников

22:01, 15 марта 2021, ПАИ

Ростех предложил создать в России единого оператора беспилотного транспорта, заявил в интервью «РБК-ТВ» директор департамента конверсионной деятельности госкорпорации Максим Нагайцев. По прогнозу Ростеха, беспилотники к началу 2030-х годов будут оказывать около 20 % всех транспортных услуг – об этом сообщил ТАСС.

«Я считаю, что уже до конца этого десятилетия мы увидим, что от 10 до 20 % транспортных услуг будут оказывать беспилотные виды транспорта», – сказал Нагайцев.

По его словам, сейчас принять участие в развитии беспилотных технологий может практически кто угодно, но массового их внедрения не происходит.

«Но уже в ближайшее время беспилотники станут оказывать существенное влияние на вопросы безопасности и социального развития, поэтому вопрос появления единого оператора оправдан», – считает он. Такой оператор должен, в частности, вырабатывать единые подходы к функционированию беспилотной техники, при этом таким оператором должен стать самый конкурентный игрок рынка, пояснил Нагайцев.

Ростех прогнозирует волну дооснащения машин системами беспилотного управления в тот момент, когда беспилотники будет разрешено широко использовать на дорогах общего пользования. Все участники движения будут внедрять такие решения для соответствия стандартам информационного обмена на дорогах, считает топ-менеджер. При этом сейчас к этому готовы практически все автомобили, а стоимость управляющего оборудования ежегодно снижается.

При этом, по словам Нагайцева, Ростех готов ответить на запрос общества на развитие беспилотных технологий. «Технические способности Ростеха полностью отвечают этому запросу. То, что мы делаем в системах вооружений: оценка ситуации, обнаружение противника, принятие решений, – применимо в этой сфере. Сегодня мы обладаем всеми необходимыми системами и элементами для развития этого направления», – сказал он.

Нагайцев отметил, что госкорпорация способна создавать и инфраструктуру для беспилотного транспорта на основе военных технологий. «Когда на каких-то территориях ведутся боевые действия, там разворачиваются станции наблюдения, обнаружения, все технологии у нас есть, мы умеем это делать. В этой части мы одни из лучших в мире», – заключил Нагайцев.