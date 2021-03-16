Всемирный день социальной работы отмечается 16 марта

07:01, 16 марта 2021, ПАИ

Каждый год в третий вторник марта отмечается Всемирный день социальной работы, сообщает calend.ru. Инициаторами и организаторами этого профессионального праздника, объединяющего представителей работы социальной направленности, в 1983 году выступили Международная федерация социальных работников и Международная ассоциация школ социальной работы.

Инициативу поддержал Международный Совет по социальному обеспечению, а также национальные государственные и негосударственные социальные организации и учреждения более чем в 140 странах мира. Участие России в праздновании этого дня и реализации международных программ социальной направленности осуществляется благодаря координационным функциям Союза социальных педагогов и социальных работников РФ.

К задачам социальной работы международного уровня относятся обмен опытом между структурами и представителями различных государств по вопросам социальной работы и социальной политики, организация работы на основе международных стандартов и правовых норм, а также участие в развитии социального направления международной политики.

Разделение направленности социальной работы позволяет выстраивать программы, методы работы, а также способы защиты и помощь в реализации прав для каждой конкретной категории граждан, нуждающейся в помощи и поддержке. К таким направлениям относят: работу с детьми, семьями, инвалидами, пенсионерами, ветеранами, людьми с ограниченными материальными возможностями (малообеспеченными), детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, бездомными людьми и т. д.