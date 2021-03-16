Евтропиев день наступил по народному календарю

07:26, 16 марта 2021, ПАИ

16 марта отмечается память мученика Евтропия Амасийского, жившего в III-IV веках в Малой Азии и погибшего за веру от рук язычников, сообщает calend.ru.

В народе имя святого зарифмовали в поговорку: «Евтропий путь торопит да снег топит». В этот день нужно было обойти поле крест-накрест — привлечь внимание солнца, упросить его растопить снег. Однако солнце могло быть не только милостивым, но и грозным, поэтому нужно было знать, как себя с ним вести. О солнце сложено множество присказок.

Люди, например, говорили: «Когда солнце закатилось, не бросай сор на улицу — пробросаешься»; «По закате солнца хлеба и денег в долг не дают». Судили по солнцу и о погоде: солнце садится в облако — следующий день будет ненастным.

Главным же событием Евтропиева дня было пробуждение медведя. Считалось, что именно в это время хозяин леса выходит из берлоги.