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Общество

Более 50 уникальных книг получила библиотека имени Семевского от Великолукской епархии

Книги в дар получила Великолукская библиотека. Фото ЦГБ имени Семевского

В рамках Дня православной книги в Центральной городской библиотеке имени М. И. Семевского по благословению епископа Великолукского Сергия (Булатникова) побывали гости, представители Великолукской епархии, и среди них – руководитель миссионерского отдела иерей Дмитрий Ласкин, заведующий отделом культуры Дмитрий Васильев, руководитель молодёжного отдела Наталья Ласкина. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Более 50 уникальных и красиво оформленных книг было передано ими в дар одной из старейших общественных библиотек России. Все они заняли своё достойное место на кафедре православной литературы, которую великолукские читатели знают и охотно посещают с 2018 года, открывая для себя богатейший мир духовных, исторических и культурологических знаний, связанных с великим прошлым Российской империи и Святой Руси.

Фото ЦГБ имени Семевского

Особым даром, который с благодарностью восприняли директор библиотеки Галина Ковалева и её заместитель по культурно-массовой работе Алена Фролова, стали редкие альбомы, преподнесённые отцом Дмитрием Ласкиным, рассказывающие о наиболее почитаемых православным народом иконах Святой Троицы, Господа Вседержителя и Божией Матери, именуемой Казанской.

День православной книги имеет свою историю. Он празднуется уже двенадцатый раз и приурочен к дате выпуска первой печатной книги на Руси «Апостол», вышедшей благодаря диакону Иоанну Фёдорову в 1564 году. Акты дарения православной литературы проходят в нашей стране по традиции в течение нескольких весенних декад.

Получили подарочные книжные комплекты от Великолукской епархии и читатели библиотеки семейного чтения, что находится на улице Гражданской, 24. В свою очередь в церковной лавке при епархиальном управлении открылась выставка православной литературы, в которой приняли участие иеромонах Софроний (Пастухов) и Дмитрий Васильев.

Как сообщил Дмитрий Анатольевич, фонд кафедры православной литературы в центральной городской библиотеке постоянно обновляется, потому что потребность в книгах такого рода у великолучан год от года только возрастает.

– В рамках нашей просветительской деятельности, – отметил заведующий епархиальным отделом культуры, – мы сейчас с отцом Дмитрием Ласкиным и историком Владимиром Орловым работаем над документальным фильмом «Молитва памяти», посвящённым новомученикам земли Великолукской и тем, кто был расстрелян в годы репрессий возле одной из стен Казанского кладбища.

Кроме того, в онлайн-формате уже можно познакомиться с записью чтений, посвящённых 800-летию святого благоверного князя Александра Невского, где рассказывается не только о его житии, читается акафист, но и к просмотру предлагается вся иконография, связанная с этим святым.

Думаю, что нашим пользователям будет интересна история Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге, где находятся мощи небесного заступника нашей земли, а также история военных наград, в частности ордена, учреждённого в честь великого князя Александра Невского в Российской империи и сохранившего свой статус даже в Советской России.
 

Людмила Скатова

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