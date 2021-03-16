52 псковича заболели коронавирусом, 18 – выздоровели за минувшие сутки

00:36, 16 марта 2021, ПАИ

52 псковича заболели коронавирусом, 18 – выздоровели за минувшие сутки, сообщается в Instagram губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

В общей сложности с начала пандемии COVID-19 заболело 33 336 псковичей, сумели справиться с болезнью 22 236 человек. 202 человека умерли, в том числе трое – за минувшие сутки.

В Пскове коронавирус обнаружен у 13 человек, в Великих Луках – у 4, в Псковском районе – у 9 человек, в Себежском районе – у 8 человек, в Новосокольническом – у 6, в Великолукском – у 3, в Опочецком и Бежаницком – по два, в Невельском, Дедовичском, Плюсском, Палкинском и Стругокрасненском – по одному заболевшему.