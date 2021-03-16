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Общество

Южноафриканский штамм COVID-19 обнаружен в России

Южноафриканский штамм COVID-19 обнаружен в России, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, два - относящихся к южноафриканскому варианту; изолятов, относящихся к бразильскому варианту, не выявлено», - говорится в сообщении.

Еще в 16 случаях выявлены другие мутации коронавируса.

За последнее время проведен сбор 8 159 образцов клинического материала от лиц из следующих групп: прибывшие из-за рубежа, контактные с ними, лица с подозрением на повторное инфицирование, больные с устойчивостью к лечению, дети до пяти лет с тяжелыми формами заболевания, лица с нетипичным течением заболевания, из крупных эпидемических очагов и проч.

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