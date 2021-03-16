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Общество

Пушкиногорский суд назначил обязательные работы любителю выпить за рулём

Пушкиногорский районный суд назначил обязательные работы водителю, который повторно сел за руль нетрезвым. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

30 декабря 2020 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения ехал на автомобиле по улице Германа в Новоржеве, где его остановил сотрудник ОГИБДД. Пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения водитель отказался.

В судебном заседании он полностью признал себя виновным. Нарушителю назначили наказание в виде обязательных работ на срок 80 часов и лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 1 год. Приговор не вступил в законную силу.

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