Пушкиногорский суд назначил обязательные работы любителю выпить за рулём

09:02, 16 марта 2021, ПАИ

Пушкиногорский районный суд назначил обязательные работы водителю, который повторно сел за руль нетрезвым. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

30 декабря 2020 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения ехал на автомобиле по улице Германа в Новоржеве, где его остановил сотрудник ОГИБДД. Пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения водитель отказался.

В судебном заседании он полностью признал себя виновным. Нарушителю назначили наказание в виде обязательных работ на срок 80 часов и лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 1 год. Приговор не вступил в законную силу.