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Общество

За покупку поддельного водительского удостоверения жителю Порхова ограничили свободу

Жителю Порхова ограничили свободу за покупку поддельного водительского удостоверения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Уголовное дело по факту приобретения и использования заведомо поддельного официального документа (часть 3 статьи 327 УК РФ) рассмотрел Порховский районный суд. Подсудимому назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

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