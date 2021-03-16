За покупку поддельного водительского удостоверения жителю Порхова ограничили свободу
Жителю Порхова ограничили свободу за покупку поддельного водительского удостоверения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.
Уголовное дело по факту приобретения и использования заведомо поддельного официального документа (часть 3 статьи 327 УК РФ) рассмотрел Порховский районный суд. Подсудимому назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.