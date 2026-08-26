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Александр Козловский: Конкуренция за места в вузах из первой двадцатки – нормальная ситуация

Конкуренция за места в вузах из первой двадцатки – это вполне нормальная ситуация, заявил первый заместитель председателя комитета по промышленности и торговле Госдумы, депутат от Псковской области Александр Козловский в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Александр Козловский. Фото: ПАИ

Александр Козловский напомнил, что тот же ЕГЭ, который «иногда ругают», дал возможность школьникам из Пскова и Великих Лук поступать в столичные вузы. «В советское время сделать это было практически невозможно. На мой взгляд, и сейчас конкуренция за места в вузах из первой двадцатки – это вполне нормальная ситуация. Вообще, кто хочет получить высшее образование, может поступить в вуз, мест достаточно для обеспечения 100% выпускников школ», - заметил гость студии.

По словам депутата, время от времени звучат претензии к олимпиадникам, «мол, они забирают себе льготные места». «Да, так они и готовились к этим олимпиадам по несколько лет, приложили иной раз гораздо больше усилий, чем просто отличники. Возможно, тут нужны некоторые корректировки, чтобы олимпиадники при поступлении не пересекались с общим потоком мест, но в целом всё справедливо», - считает Александр Козловский.

Депутат также добавил, что привлечь выпускников после учёбы в родной регион можно только с помощью повышения уровня жизни и комфорта.

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