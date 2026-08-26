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Общество

В Псковской области скончалась старший советник юстиции Татьяна Климова

Скоропостижно скончалась на 40-м году жизни старший прокурор отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Псковской области старший советник юстиции Татьяна Климова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Псковской области

Татьяна Сергеевна посвятила службе в органах прокуратуры более 17 лет. Её профессиональный путь начался в июне 2009 года с должности помощника прокурора Холмогорского района Архангельской области. В последующем она занимала должности помощника прокурора Архангельской области по организационным вопросам и контролю исполнения.

С 2015 года Татьяна Климова продолжила службу в прокуратуре Ленинградской области, где на протяжении более десяти лет исполняла обязанности прокурора отдела кадров, помощника прокурора Ленинградской области по организационным вопросам и контролю исполнения.

«Особая страница её биографии связана с работой в должности начальника отдела общего и особого делопроизводства прокуратуры Ленинградской области (2016–2026 гг.). Под её грамотным руководством была обеспечена эффективная организация общего и особого делопроизводства, архивного дела, а также строгий режим секретности и ведение секретного делопроизводства», – отметили в пресс-службе прокуратуры.

За примерное исполнение служебных обязанностей приказом Генерального прокурора России Татьяна Климова была награждена знаком отличия «За верность закону» II степени и медалью «300 лет прокуратуре России».

В июле 2026 года она переехала по семейным обстоятельствам в Псковскую область, где начала службу в прокуратуре Псковской области. «За непродолжительный, но яркий период работы Татьяна Сергеевна проявила себя как высококвалифицированный специалист, принципиальный и чуткий руководитель, завоевав заслуженный авторитет и глубокое уважение коллег», – подчеркнул в ведомстве.

Коллектив прокуратуры Псковской области выразил искренние соболезнования родным, близким и друзьям Татьяны Климовой.

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