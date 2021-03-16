Мужчина пострадал при пожаре в Локнянском районе
В Локнянском районе при пожаре в жилом доме пострадал 69-летний мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
15 марта в 12:04 в деревне Нивки Локнянского района в жилом доме сгорели кровля и крыльцо. Пострадавшего мужчину с ожогами второй и третьей степени кистей рук и головы доставили в Бежаницкую межрайонную больницу. Предположительной причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети в коридоре дома. Пожарным удалось спасти три хозяйственные постройки, а также две головы мелкого скота и пять домашних птиц.