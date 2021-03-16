Около 22 тонн белорусского картофеля не пропустили через границу в Себежском районе

09:26, 16 марта 2021, ПАИ

В Себежском районе в пункте карантина растений «Долосцы-1» сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям запретили к ввозу 21,5 тонны продовольственного картофеля. Овощи везли из Витебской области Белоруссии в адрес псковского предприятия, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что на большей части сеток с картофелем отсутствует маркировка, которая должна содержать информацию о наименовании, адресе предприятия-производителя и стране происхождения. Инспектор ведомства составил акт о нарушении Единых карантинных фитосанитарных требований при перевозке товаров, подконтрольных государственному карантинному фитосанитарному надзору.