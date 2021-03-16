Пластиковые контейнеры горели ночью в Порхове
В Порхове ночью горели пластиковые контейнеры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
В ночь на 16 марта на улице Пушкина в Порхове сгорел пластиковый контейнер, другой контейнер был повреждён огнём. Предположительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.
При пожаре в доме в Локнянском районе пострадал мужчина. В Псковском районе обнаружили четыре артснаряда.