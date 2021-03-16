Пластиковые контейнеры горели ночью в Порхове

09:30, 16 марта 2021, ПАИ

В Порхове ночью горели пластиковые контейнеры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ночь на 16 марта на улице Пушкина в Порхове сгорел пластиковый контейнер, другой контейнер был повреждён огнём. Предположительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

При пожаре в доме в Локнянском районе пострадал мужчина. В Псковском районе обнаружили четыре артснаряда.