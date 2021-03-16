0
11:28
Более 100 детей эвакуировали из вечерней школы в Пскове после сообщения о бомбе
09:12
Мужчина пострадал при пожаре в Локнянском районе
20:55
В Стругокрасненском районе на опасном повороте водитель не справился с автомобилем
19:33
Ребёнок провалился под лёд Великой напротив областной больницы
19:34
В Пушкиногорском районе произошло два ДТП за день
12:58
Строительные материалы сгорели на складе в Пустошке
12:53
Труп пенсионера обнаружен при пожаре в Пустошке
Еще новости
Происшествия

Пластиковые контейнеры горели ночью в Порхове

В Порхове ночью горели пластиковые контейнеры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ночь на 16 марта на улице Пушкина в Порхове сгорел пластиковый контейнер, другой контейнер был повреждён огнём. Предположительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

При пожаре в доме в Локнянском районе пострадал мужчина. В Псковском районе обнаружили четыре артснаряда.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лучшая начинка для блинов?

Проголосовать >>>

Более 100 детей эвакуировали из вечерней школы в Пскове после сообщения о бомбе
16 марта 2021
Более 100 детей эвакуировали из вечерней школы в Пскове после сообщения о бомбе
Мужчина пострадал при пожаре в Локнянском районе
16 марта 2021
Мужчина пострадал при пожаре в Локнянском районе
В Стругокрасненском районе на опасном повороте водитель не справился с автомобилем
15 марта 2021
В Стругокрасненском районе на опасном повороте водитель не справился с автомобилем
Ребёнок провалился под лёд Великой напротив областной больницы
15 марта 2021
Ребёнок провалился под лёд Великой напротив областной больницы
В Пушкиногорском районе произошло два ДТП за день
14 марта 2021
В Пушкиногорском районе произошло два ДТП за день
Строительные материалы сгорели на складе в Пустошке
14 марта 2021
Строительные материалы сгорели на складе в Пустошке
Труп пенсионера обнаружен при пожаре в Пустошке
14 марта 2021
Труп пенсионера обнаружен при пожаре в Пустошке
Водитель такси напал на пассажира с ребёнком, мужчина находится в больнице
13 марта 2021
Водитель такси напал на пассажира с ребёнком, мужчина находится в больнице

Идет загрузка...