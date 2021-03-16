Красители и ароматизаторы в вишневых соках и нектарах обнаружило Роскачество

09:49, 16 марта 2021, ПАИ

Роскачество обнаружило красители и ароматизаторы в вишневых соках и нектарах при изучении продукции 25 торговых марок, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Продукция марок «Арарат», «Ашан», «Вико», «Лента», «Мамина дача», «Сады Придонья», «Теди», «Я», A cappella, ArtshAni, Barinoff, J7, Fine Life, Tamara, Rich соответствовала всем требованиям законодательства, а также требованиям опережающего стандарта Роскачества. После проведения оценки производства продукция перечисленных торговых марок, произведенная в России, может претендовать на право маркировки российским Знаком качества.

Ведомство выявило нарушения «Технического регламента на соковую продукцию из фруктов и овощей», а также несоответствие ГОСТ 32104-2013 «Консервы. Продукция соковая. Нектары фруктовые и фруктово-овощные. Общие технические условия». В частности, в нектаре «Первый урожай», который заявлен как продукция для питания детей старше трёх лет, содержание ОМФ не должно быть больше 20 мг/дм³. Согласно исследованиям, ОМФ в нектаре 100,7 мг/дм³.

«Плодовое» и «Соки Крыма» не соответствовали ГОСТу по органолептике (тултип): вкус и аромат этих нектаров оказались слабовыраженными.

В продукции «Дары Азербайджана» – сок (восстановленный) – обнаружили не заявленную в маркировке лимонную кислоту, к тому же ее количество превышало установленную техническим регламентом норму.

В продукции «Дары Азербайджана» и «Плодовое» выявили синтетические красители, наличие которых не допускается в нектарах и соках.

На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что продукцию 5 ТМ (в одном случае заявленную как «сок вишневый восстановленный», в остальных – как «нектар вишневый») нельзя назвать соком или нектаром.