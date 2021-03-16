Полигон в Гдовском районе начнут рекультивировать после открытия экотехнопарка

10:00, 16 марта 2021, ПАИ

После открытия экотехнопарка полигон в Гдовском районе начнут рекультивировать, пишет официальный Telegram-канал Псковской области.

Гдовский полигон планируется использовать в течение 2-3 лет, пока не будет построен экотехнопарк. После введения в эксплуатацию экотехнопарка полигон в Гдовском, как и в других районах, будет закрыт и рекультивирован.

В территориальной схеме обращения отходов Псковской области, которая проходила общественные слушания и была принята в прошлом году, было прописано, что отходы частично будет принимать в том числе и Гдовский полигон.

В некоторых районах полигоны находятся в неудовлетворительном состоянии – мусор не пересыпается землёй, нет весового контроля, коммунальные отходы не убираются с прилегающей территории.

Вице-губернатор Псковской области Василий Осипов отметил, что на Гдовском полигоне нельзя размещать дополнительный мусор, так как он находится в неудовлетворительном состоянии, поэтому необходимо отработать технологические моменты для приёма мусора. При этом ёмкости полигонов были учтены.

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов рассказал, что мощностей Гдовского полигона хватит лет на пять-шесть.

«Надо привести его в порядок, потому что любой полигон – это не поле с мусором, там должна проводиться определённая работа: отходы должны пересыпаться землёй, стоять весы контроля, чтобы учитывать объёмы мусора, необходимо очищать прилегающие территории», - добавил Грахов.

Регоператор предлагает или взять полигон в аренду, чтобы привести его в порядок и им заниматься, или же выделить средства на приведение полигона в надлежащее состояние в счёт будущих платежей.

По итогам прошедшего совещания главам рекомендовано в течение недели проработать вопросы и сообщить свое мнение в администрацию области, как они собираются готовиться к реализации положения этой схемы.

Ранее Сергей Грахов объяснил, почему Псковской области нужен один экотехнопарк.