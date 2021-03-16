0
11:54
Псковский лингвист удостоена звания «Заслуженный работник высшей школы РФ»
11:24
Ещё три человека скончались от коронавируса в Псковской области
10:04
Стань волонтёром, поддержи голосование за благоустройство – ПАИ-live с Михаилом Васильевым
10:03
Более 297 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
09:41
Три объекта отремонтируют в этом году в Псковском районе по нацпроекту
08:38
Туман с видимостью до 500 метров ожидается на севере Псковской области
07:53
Псковский депутат Госдумы зарегистрировался в TikTok
Еще новости
Общество

Полигон в Гдовском районе начнут рекультивировать после открытия экотехнопарка

После открытия экотехнопарка полигон в Гдовском районе начнут рекультивировать, пишет официальный Telegram-канал Псковской области.

Гдовский полигон планируется использовать в течение 2-3 лет, пока не будет построен экотехнопарк. После введения в эксплуатацию экотехнопарка полигон в Гдовском, как и в других районах, будет закрыт и рекультивирован.

В территориальной схеме обращения отходов Псковской области, которая проходила общественные слушания и была принята в прошлом году, было прописано, что отходы частично будет принимать в том числе и Гдовский полигон.

В некоторых районах полигоны находятся в неудовлетворительном состоянии – мусор не пересыпается землёй, нет весового контроля, коммунальные отходы не убираются с прилегающей территории.

Вице-губернатор Псковской области Василий Осипов отметил, что на Гдовском полигоне нельзя размещать дополнительный мусор, так как он находится в неудовлетворительном состоянии, поэтому необходимо отработать технологические моменты для приёма мусора. При этом ёмкости полигонов были учтены.

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов рассказал, что мощностей Гдовского полигона хватит лет на пять-шесть.

«Надо привести его в порядок, потому что любой полигон – это не поле с мусором, там должна проводиться определённая работа: отходы должны пересыпаться землёй, стоять весы контроля, чтобы учитывать объёмы мусора, необходимо очищать прилегающие территории», - добавил Грахов.

Регоператор предлагает или взять полигон в аренду, чтобы привести его в порядок и им заниматься, или же выделить средства на приведение полигона в надлежащее состояние в счёт будущих платежей.

По итогам прошедшего совещания главам рекомендовано в течение недели проработать вопросы и сообщить свое мнение в администрацию области, как они собираются готовиться к реализации положения этой схемы.

Ранее Сергей Грахов объяснил, почему Псковской области нужен один экотехнопарк.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лучшая начинка для блинов?

Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Ситуация с ТКО в Псковской области
Полигон в Гдовском районе начнут рекультивировать после открытия экотехнопарка Псковичам рассказали, кто должен вывозить ветки деревьев и кустарников Специалисты «Экопрома» провели выездной приём в Острове Жители Палкинского района поблагодарили «Экопром» за установку евроконтейнеров для ТКО Выездной приём проведут специалисты регоператора в Острове 22 новых евроконтейнера установил регоператор в Палкинском районе Более 1200 обращений от граждан поступило в «Экопром» с начала года Регоператор поставит контейнеры на оборудованные площадки в Палкинском районе Откорректирован график вывоза мешкового мусора в Себежском районе на март Почему сложно выбрать участок для псковского экотехнопарка, объяснил Александр Котов
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Псковский лингвист удостоена звания «Заслуженный работник высшей школы РФ»
16 марта 2021
Псковский лингвист удостоена звания «Заслуженный работник высшей школы РФ»
Ещё три человека скончались от коронавируса в Псковской области
16 марта 2021
Ещё три человека скончались от коронавируса в Псковской области
Стань волонтёром, поддержи голосование за благоустройство – ПАИ-live с Михаилом Васильевым
16 марта 2021
Стань волонтёром, поддержи голосование за благоустройство – ПАИ-live с Михаилом Васильевым
Более 297 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
16 марта 2021
Более 297 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
Три объекта отремонтируют в этом году в Псковском районе по нацпроекту
16 марта 2021
Три объекта отремонтируют в этом году в Псковском районе по нацпроекту
Туман с видимостью до 500 метров ожидается на севере Псковской области
16 марта 2021
Туман с видимостью до 500 метров ожидается на севере Псковской области
Псковский депутат Госдумы зарегистрировался в TikTok
16 марта 2021
Псковский депутат Госдумы зарегистрировался в TikTok
52 псковича заболели коронавирусом, 18 – выздоровели за минувшие сутки
16 марта 2021
52 псковича заболели коронавирусом, 18 – выздоровели за минувшие сутки

Идет загрузка...