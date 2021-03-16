Псково-Изборский музей получил уникальную книгу-альбом об Александре Невском

10:37, 16 марта 2021, ПАИ

Уникальную, не имеющую аналогов книгу-альбом «Образ святого Александра Невского в русском искусстве XIV – начала XXI в.» в двух экземплярах получил Псково-Изборский музей, сообщил музей в своём Instagram-аккаунте.

В книге впервые представлена история развития иконографии великого князя. В юбилейный год 800-летия музей всеми возможными способами чествует память святого благоверного князя Александра Невского. На музейных площадках запланирован ряд событий. Кроме этого, вышло в свет грандиозное, всеобъемлющее издание заведующего иконописно-реставрационной мастерской Александро-Невской лавры, кандидата искусствоведения Дмитрия Мироненко, описывающего развитие иконографии Александра Невского. Это повествование иллюстрируют два памятника Псковского музея-заповедника - икона 17 века «Святая Троица с предстоящими избранными святыми», среди которых Александр Невский в образе преподобного Алексия.

Вторая икона – так называемая икона Жиглевича, где он тоже предстоит Святой Троице вместе с Николаем Чудотворцем.

В альбоме находятся более ста произведений иконописи монументальной и станковой живописи, мозаики, скульптуры и ювелирного искусства из фондов 35 ведущих музеев России.