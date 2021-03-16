Фестиваль русской музыки откроется в Пскове сегодня

10:47, 16 марта 2021, ПАИ

16 марта в Большом концертном зале филармонии откроется 47-й Фестиваль русской музыки, посвященный великим русским композиторам Модесту Мусоргскому и Николаю Римскому-Корсакову. Фестиваль служит сохранению памяти и музыкального наследия великих композиторов XIX века, чья жизнь неразрывно связана с Псковским краем, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Фестиваль русской музыки – это событие на Псковской земле. Это единственный фестиваль в стране, который посвящен Мусоргскому и Римскому-Корсакову», – отметил художественный руководитель фестиваля Николай Хондзинский.

Откроет фестиваль выступление Академического большого хора «Мастера хорового пения» Радио «Орфей» под управлением Льва Конторовича в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. По словам Льва Конторовича, «открытие Фестиваля русской музыки для коллектива является почетным и ответственным событием». В первом отделении хор исполнит русскую музыку а капелла. Во втором отделении впервые в Пскове прозвучат «Три русские песни» и кантата «Весна» Рахманинова.

18 марта псковичей приглашают на сказку для взрослых с песочной анимацией «Шехеразада» по музыке Римского-Корсакова, где также прозвучит «Испанское каприччио» великого русского композитора. На концерте зрители увидят песочную анимацию художника Мариинского театра Оксаны Чунчуковой.

19 марта выступит ансамбль русской музыки «Псков» с обновленной программой. Это будет первое выступление ансамбля после перезагрузки. По словам художественного руководителя ансамбля Ольги Алексеевой, «коллектив возвращается к традиции акустического звучания ансамбля, при этом наполняя репертуар абсолютно новыми, а также прежде исполняемыми произведениями, переосмысленными, а порой и переаранжированными».

Второй год подряд участником Фестиваля русской музыки станет Имперский Русский Балет под управлением художественного руководителя, заслуженного деятеля искусств России Гедиминаса Таранды. По сложившейся традиции известный коллектив выступит в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. На этот раз любителям балета предстоит встреча с двумя постановками, принадлежащими к числу выдающихся произведений классического балетного искусства, – «Спящая красавица» и «Шопениана» Михаила Фокина, которые запланированы на 20 и 21 марта.

21 марта впервые в истории Фестиваля русской музыки пройдет концерт для детей и их родителей. Имперский Русский Балет под управлением Гедиминаса Таранды обратится к великой музыке Петра Ильича Чайковского и представит фрагмент балета «Спящая красавица». Красочное балетное действо пройдет в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.

Завершит фестиваль 21 марта в 19:00 концерт Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации, который привезет в город программу, подготовленную специально для Фестиваля русской музыки. Будет звучать музыка Мусоргского, Римского-Корсакова, Чайковского, Бородина.

Как заметил художественный руководитель фестиваля Николай Хондзинский, «Те наши слушатели, которые за годы работы филармонии стали постоянными, на каждом мероприятии найдут для себя то, что им будет интересно».

«Я приглашаю всех наших дорогих друзей филармонии на концерты нашего фестиваля!» – добавил Хондзинский.

47-й Фестиваль русской музыки, посвященный русским композиторам Модесту Петровичу Мусоргскому и Николаю Андреевичу Римскому-Корсакову, пройдет с 16 по 21 марта в Пскове.

Фестиваль русской музыки пройдет при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».

Билеты на концерты Фестиваля можно приобрести на сайте Псковской областной филармонии.