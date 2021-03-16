Типовая квартира в одном из домов Соцгородка в Пскове будет готова к апрелю-маю

10:56, 16 марта 2021, ПАИ

К апрелю-маю будет готова типовая квартира в одном из домов Соцгородка в Пскове. 16 марта губернатор Псковской области Михаил Ведерников осмотрел строящиеся корпуса Социального городка, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников напомнил, что есть договоренность два раза в неделю встречаться на объекте, и призвал подрядчика показать результаты.

«Планируем в апреле-мае сделать типовые квартиры, чтобы продемонстрировать, как они будут выглядеть», - подчеркнул подрядчик, отметив, что в данный момент ожидается корректировка по дизайн-проекту.

На объекте смонтированы световые столбы, ведутся работы по теплотрассе, всего на стройке работают 50 человек.