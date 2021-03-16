0
11:54
Псковский лингвист удостоена звания «Заслуженный работник высшей школы РФ»
11:24
Ещё три человека скончались от коронавируса в Псковской области
10:04
Стань волонтёром, поддержи голосование за благоустройство – ПАИ-live с Михаилом Васильевым
10:03
Более 297 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
09:41
Три объекта отремонтируют в этом году в Псковском районе по нацпроекту
08:38
Туман с видимостью до 500 метров ожидается на севере Псковской области
07:53
Псковский депутат Госдумы зарегистрировался в TikTok
Еще новости
Общество

Типовая квартира в одном из домов Соцгородка в Пскове будет готова к апрелю-маю

К апрелю-маю будет готова типовая квартира в одном из домов Соцгородка в Пскове. 16 марта губернатор Псковской области Михаил Ведерников осмотрел строящиеся корпуса Социального городка, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. 

Михаил Ведерников напомнил, что есть договоренность два раза в неделю встречаться на объекте, и призвал подрядчика показать результаты.

«Планируем в апреле-мае сделать типовые квартиры, чтобы продемонстрировать, как они будут выглядеть», - подчеркнул подрядчик, отметив, что в данный момент ожидается корректировка по дизайн-проекту.

На объекте смонтированы световые столбы, ведутся работы по теплотрассе, всего на стройке работают 50 человек.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лучшая начинка для блинов?

Проголосовать >>>

Псковский лингвист удостоена звания «Заслуженный работник высшей школы РФ»
16 марта 2021
Псковский лингвист удостоена звания «Заслуженный работник высшей школы РФ»
Ещё три человека скончались от коронавируса в Псковской области
16 марта 2021
Ещё три человека скончались от коронавируса в Псковской области
Стань волонтёром, поддержи голосование за благоустройство – ПАИ-live с Михаилом Васильевым
16 марта 2021
Стань волонтёром, поддержи голосование за благоустройство – ПАИ-live с Михаилом Васильевым
Более 297 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
16 марта 2021
Более 297 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
Три объекта отремонтируют в этом году в Псковском районе по нацпроекту
16 марта 2021
Три объекта отремонтируют в этом году в Псковском районе по нацпроекту
Туман с видимостью до 500 метров ожидается на севере Псковской области
16 марта 2021
Туман с видимостью до 500 метров ожидается на севере Псковской области
Псковский депутат Госдумы зарегистрировался в TikTok
16 марта 2021
Псковский депутат Госдумы зарегистрировался в TikTok
52 псковича заболели коронавирусом, 18 – выздоровели за минувшие сутки
16 марта 2021
52 псковича заболели коронавирусом, 18 – выздоровели за минувшие сутки

Идет загрузка...