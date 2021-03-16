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Общество

Чешский корм не дождутся петербургские кошки и собаки. Партию развернули на границе в Псковской области

В Пыталовском районе в МАПП «Убылинка» сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям запретили к ввозу 12,5 тонны кормов для кошек и собак, партию везли из Чехии в адрес предприятия в Санкт-Петербурге.

Специалисты нашли несоответствие информации, заявленной в ветеринарном сертификате об адресе предприятия-производителя, данным на упаковках товара.  Согласно указанию Россельхознадзора, к ввозу в Российскую Федерацию допускается продукция, произведенная чешским предприятием после 28 октября 2018 года.

Ввоз более 12 тонн кормов для собак и кошек на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлена декларация о возврате груза, отметили в ведомстве.

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