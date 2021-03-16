180 миллионов рублей отправили в города и районы Псковской области на социальные выплаты

17:39, 16 марта 2021, ПАИ

В города и районы Псковской области направили 180 миллионов рублей на выплаты, предусмотренные мерами социальной поддержки, сообщает комитет по социальной защите Псковской области в своем официальном Instagram socialpskov.

Комитет по социальной защите отмечает, что сумма пойдет на социальную поддержку нескольких категорий граждан: тружеников тыла, ветеранов труда Псковской области, реабилитированных лиц, бывших сельских специалистов, многодетных семей, детей из малообеспеченных семей, опекунов и приемных семей.

«Также направлены денежные средства на выплату субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», - уточняет соцзащита Псковской области.