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Общество

180 миллионов рублей отправили в города и районы Псковской области на социальные выплаты

 

Pixabay.com

В города и районы Псковской области направили 180 миллионов рублей на выплаты, предусмотренные мерами социальной поддержки, сообщает комитет по социальной защите Псковской области в своем официальном Instagram socialpskov.

Комитет по социальной защите отмечает, что сумма пойдет на социальную поддержку нескольких категорий граждан: тружеников тыла, ветеранов труда Псковской области, реабилитированных лиц, бывших сельских специалистов, многодетных семей, детей из малообеспеченных семей, опекунов и приемных семей.

«Также направлены денежные средства на выплату субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», - уточняет соцзащита Псковской области.

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