Псковичей приглашают поиграть в «1418»

11:07, 16 марта 2021, ПАИ

17 марта в 11:00 на платформе игра-1418.рф состоится Всероссийская историческая интеллектуальная игра «1418», организаторами которой являются Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и организационный комитет «Наша Победа». Об этом сообщается в Instagram-аккаунте «Команда 2018».

Чтобы принять участие, необходимо собрать команду от 3 до 10 человек в возрасте от 14 до 18 лет, зарегистрироваться на сайте игра-1418.рф, в день игры подключиться к трансляции и следовать указаниям ведущего.

Цель игры — историческое просвещение подрастающего поколения и молодёжи, отметили оргранизаторы.