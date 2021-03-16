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Общество

Михаил Ведерников предложил «запараллелить» работы на Соцгородке

Работы на Соцгородке предложил «запараллелить» губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время посещения объекта 16 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. 

Подрядчик рассказал, что работы на объекте будут вестись параллельно, и добавил, что со стройматериалами проблем не будет. Глава региона отметил, что по всем работам надо привязаться к конкретным срокам. Кровля на объекте будет сделана до конца мая и, как добавил подрядчик, есть некоторое отставание по строительным работам.

Михаил Ведерников предложил предоставить конкретный график с учётом нюансов, недоделок, количества техники, рабочих и материалов.

«Давайте по этому документу работать», - призвал губернатор.

Подрядчик в свою очередь пообещал, что скорректированный график работ будет готов к концу недели. 

Типовая квартира в одном из домов Соцгородка будет готова к апрелю-маю текущего года.

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