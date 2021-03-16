Сотрудники отделения «Почты России» в Дубраве-1 работают в здании без окон и дверей

12:09, 16 марта 2021, ПАИ

Сотрудники «Почты России» Дубрава-1 Великолукского района работают в полуразрушенном здании, сообщает газета Великолукского района «Наш путь».

Сообщение от жительницы Великолукского района, которое газета «Наш путь» не могла оставить без внимания, появилось в группе Дубрава «Городок».

«Хочу представить вам фото, в каких условиях работают сотрудники почты в поселке Дубрава-1, — пишет женщина. — Люди отзывчивые, исполнительные, внимательные, и оторопь берет, когда понимаешь, что их начальство относится к ним, как к пустому месту. Любуйтесь и, пожалуйста, делитесь дальше, чтоб наконец-то «Почта России» в области и в Москве увидела, что происходит при их бездействии. На фото здание, в котором находится наша почта…»

Далее женщина говорит о том, что еще осенью руководство «Почты России» взяло на себя обязательство предоставить новое помещение для почтового отделения в поселке Дубрава-1 Лычевской волости. Газета «Наш путь» также сообщает, что руководство Великолукского почтамта планировало наладить в Дубраве-1 работу мобильного отделения связи. Тем не менее подвижек в этом вопросе на данный момент действительно не заметно, пишут они.

С вопросом, какая судьба ожидает почтовое отделение в Дубраве-1, редакция газеты обратилась в администрацию Великолукского района. Им стало известно, что районной администрацией были предприняты все необходимые меры для того, чтобы позволить сотрудникам почты работать в нормальных, человеческих условиях в отапливаемом помещении, которое администрация Великолукского района была готова предоставить «Почте России».





Однако предложение администрации района было отвергнуто представителями почты, и на данный момент судьба отделения в Дубраве-1, увы, по-прежнему остается неизвестной.

В официальной группе газеты Великолукского района «Наш путь» читатели делятся адресами и других почтовых отделей, которые также выглядят подобным образом.