По факту сообщения о минировании школы полиция Пскова проводит проверку

12:29, 16 марта 2021, ПАИ

Полиция Пскова проводит проверку по факту сообщения о минировании одной из школ города, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Накануне появилась информация, что из вечерней школы Пскова эвакуировали более 100 детей из-за сообщения о заложенной бомбе. На место прибыла следственно-оперативная группа и кинолог. Информация не подтвердилась.

В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление лица, позвонившего в школу.