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По факту сообщения о минировании школы полиция Пскова проводит проверку

Полиция Пскова проводит проверку по факту сообщения о минировании одной из школ города, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Накануне появилась информация, что из вечерней школы Пскова эвакуировали более 100 детей из-за сообщения о заложенной бомбе. На место прибыла следственно-оперативная группа и кинолог. Информация не подтвердилась.

В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление лица, позвонившего в школу.

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