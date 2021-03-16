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Общество

В этом году в Пскове благоустроят площадь Ленина, отремонтируют Бастионную, Чудскую и часть Инженерной

В этом году в Пскове выполняется капитальный ремонт сразу нескольких городских объектов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В ближайшее время должна быть принята разработка проектно-сметной документации на благоустройство парка имени Юрия Гагарина в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Летом завершится капитальный ремонт дороги на улице Бастионной (на участке от Заводской до Вокзальной), будут благоустроены дворы у домов №12 на улице Алехина, №50 на Рижском проспекте, №9 на улице Стахановской, №11а на улице Звездной. Помимо этого, будет произведено благоустройство территории площади Ленина в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

К осени завершится ремонт Октябрьского проспекта (на участке от Свердлова до Октябрьской площади), Октябрьской площади.

В это же время в эксплуатацию должны сдать дорогу на Инженерной (на участке от дома №12 по Инженерной до Алтаева), в том числе дублер по улице Инженерной (на участке от дома №12 на Инженерной до дома №100).

К началу сентября должен быть закончен ремонт Чудской (на участке от моста имени Александра Невского до улицы Ижорского Батальона).

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