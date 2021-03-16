Михаил Ведерников наградил сотрудников регионального ГУ МЧС России за помощь в устранении последствий непогоды

12:36, 16 марта 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил сотрудников Главного регионального управления МЧС России за работу по устранению последствий непогоды в начале года. В торжественной церемонии, которая прошла 16 марта, приняли участие руководитель ведомства Валерий Филимонов, а также лучшие специалисты управления, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников от лица жителей региона поблагодарил сотрудников ГУ МЧС за высокий профессионализм и ответственность в борьбе со стихией. Он напомнил, что в начале января после прохождения по территории региона сразу трех неблагоприятных погодных явлений (циклона «Грета», ледяного дождя и снежного циклона) в различных муниципалитетах были зафиксированы массовые повреждения и отключения линий электропередач. И личный состав областного ГУ МЧС оказал серьезную поддержку энергетикам в ликвидации последствий непогоды.

«Сотрудники регионального управления МЧС справились со всем вызовами. Никакая помощь и поддержка из других регионов и федерального центра не потребовалась. Это говорит о вашем высочайшем профессионализме, готовности работать в режиме, когда требуется максимальная самоотдача, чтобы в короткие сроки решить все возникшие проблемы», — заметил Михаил Ведерников. Губернатор особые слова признательности высказал в адрес руководства МЧС России за поддержку региона, в том числе в оснащении управления. «Такая помощь для нас всех очень важна», — заметил глава региона.

В рамках церемонии награждения Михаил Ведерников вручил начальнику управления гражданской защиты, замначальника главного управления Андрею Бардинову почетную грамоту губернатора, ряду сотрудников — благодарственные письма администрации Псковской области.

В ответном слове начальник Главного управления МЧС России по Псковской области генерал-майор внутренней службы Валерий Филимонов поблагодарил губернатора за высокую оценку работы спасателей и поддержку ведомства. Он проинформировал, что новая техника приобретается ежегодно. Одно из самых значимых — мобильный узел связи стоимостью 30 млн рублей. Кроме того, по словам Валерия Филимонова, ведется активная работа по строительству административного здания Центра управления в кризисных ситуациях. На эти цели будет направлено 252 млн рублей. Он проинформировал, что определена подрядная организация и сегодня с подрядчиком будет заключен контракт. Подготовительные работы на строительной площадке уже началась.

Затем Михаил Ведерников и Валерий Филимонов осмотрели технику, которую управление получило в конце прошлого года. В том числе пять внедорожников, три пожарных автомобиля, два специализированных автомобиля для спасателей. Михаил Ведерников также осмотрел узел связи на базе автомобиля КамАЗ. По словам Валерия Филимонова, на Северо-Западе всего три единицы данной техники. Здесь созданы условия для автономной работы в полевых условиях, связь может быть организована как через спутник, так и другие каналы. По итогам осмотра губернатор высоко оценил оснащение новой техники.

Договоренность о дополнительном доукомплектовании ведомства автомобильной техникой достигнута в ходе рабочей встречи главы региона с руководством Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Ранее глава региона за работу по устранению последствий непогоды также отметил энергетиков региона, вручив им различные региональные награды.