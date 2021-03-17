0
07:20
Программа модернизации электросетевого комплекса Псковской области находится на согласовании в Минэнерго
01:34
О лингвистах, живодёрском законе и спасении двух мальчишек – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
00:42
66 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Псковской области
23:55
О недолгой «карьере» закладчиков и о псковских криминальных гениях – в интервью с Сергеем Титовым
23:30
В Пскове прошёл рейд по проверке масочного режима в общественном транспорте
22:59
О городской среде, цифровизации и волонтёрах – в интервью с Михаилом Васильевым
22:39
Всё о голосовании за объекты благоустройства в Псковской области – в интервью с Сергеем Граховым
Еще новости
Общество

Гнать кикимору и смотреть на гнёзда: Герасим Грачевник наступил по народному календарю

Герасим Грачевник наступил по народному календарю. Как сообщает calend.ru, 17 марта отмечается день памяти Герасима Иорданского — христианского монаха, жившего в V веке в Ликии.

Он родился в богатой семье, но оставил мирские дела и стал отшельником. Будущий святой жил в египетской пустыне, но позже пришел на берег реки Иордан. Там Герасим основал монастырь. Известна история о том, как он приручил дикого льва, вылечив зверя от ран.

Люди замечали, что в день Герасима прилетали с юга грачи. Считалось, что если птицы сразу принимались за починку своих гнезд, то весна будет скорой. А если грачи, посидев на гнездах непродолжительное время, снова взлетали, холодов ждали еще несколько дней. Были и приметы, касающиеся посевного календаря: если птицы сели на гнезда, то уже через неделю можно выходить в поле.

На Герасима хозяйки пекли фигурки грачей из теста, угощая ими детей. Также в этот день выгоняли из дома кикимор: приглашали знахаря, который осматривал все углы избы, обметал печь и читал заговоры. Нечисть могла вернуться в жилище только осенью, после отлета грачей в теплые края.

С грачами связаны и некоторые поговорки: «Грач на горе — так и весна на дворе»; «Герасим грача на Русь ведет — скоро снег сойдет». Существуют и приметы на погоду: если грачи «играют», будет погожий день; а если кричат — жди дождя.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лучшая начинка для блинов?

Проголосовать >>>

Программа модернизации электросетевого комплекса Псковской области находится на согласовании в Минэнерго
17 марта 2021
Программа модернизации электросетевого комплекса Псковской области находится на согласовании в Минэнерго
О лингвистах, живодёрском законе и спасении двух мальчишек – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
17 марта 2021
О лингвистах, живодёрском законе и спасении двух мальчишек – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
66 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Псковской области
17 марта 2021
66 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Псковской области 1
В Пскове прошёл рейд по проверке масочного режима в общественном транспорте
16 марта 2021
В Пскове прошёл рейд по проверке масочного режима в общественном транспорте
За россиянами будут следить по передвижениям их автомобилей
16 марта 2021
За россиянами будут следить по передвижениям их автомобилей
Из первых уст: радиостанция «Седьмое небо» поговорила с псковичом, спасшим провалившихся под лёд детей
16 марта 2021
Из первых уст: радиостанция «Седьмое небо» поговорила с псковичом, спасшим провалившихся под лёд детей
Грани разумного. Псковичи против цензуры в интернете
16 марта 2021
Грани разумного. Псковичи против цензуры в интернете
В Госдуме не прошёл законопроект, разрешающий усыпление животных
16 марта 2021
В Госдуме не прошёл законопроект, разрешающий усыпление животных

Идет загрузка...