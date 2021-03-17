Гнать кикимору и смотреть на гнёзда: Герасим Грачевник наступил по народному календарю

07:00, 17 марта 2021, ПАИ

Герасим Грачевник наступил по народному календарю. Как сообщает calend.ru, 17 марта отмечается день памяти Герасима Иорданского — христианского монаха, жившего в V веке в Ликии.

Он родился в богатой семье, но оставил мирские дела и стал отшельником. Будущий святой жил в египетской пустыне, но позже пришел на берег реки Иордан. Там Герасим основал монастырь. Известна история о том, как он приручил дикого льва, вылечив зверя от ран.

Люди замечали, что в день Герасима прилетали с юга грачи. Считалось, что если птицы сразу принимались за починку своих гнезд, то весна будет скорой. А если грачи, посидев на гнездах непродолжительное время, снова взлетали, холодов ждали еще несколько дней. Были и приметы, касающиеся посевного календаря: если птицы сели на гнезда, то уже через неделю можно выходить в поле.

На Герасима хозяйки пекли фигурки грачей из теста, угощая ими детей. Также в этот день выгоняли из дома кикимор: приглашали знахаря, который осматривал все углы избы, обметал печь и читал заговоры. Нечисть могла вернуться в жилище только осенью, после отлета грачей в теплые края.

С грачами связаны и некоторые поговорки: «Грач на горе — так и весна на дворе»; «Герасим грача на Русь ведет — скоро снег сойдет». Существуют и приметы на погоду: если грачи «играют», будет погожий день; а если кричат — жди дождя.