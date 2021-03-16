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Культура

Псковский молодёжный центр собирается выпустить диск с песнями местных музыкантов

Псковский городской молодёжный центр организует поиск музыкальных талантов для первого музыкального сборника «МузАктив», который объединит в себе самых интересных исполнителей Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Заявки принимаются как от музыкальных коллективов, так и от независимых солистов в любом жанре, а также cover-композиции.

Чтобы принять участие в отборе, необходимо заполнить анкету, где нужно описать себя или деятельность группы (Приложение №1), и отправить её вместе с треком до 21 марта на почту pgmc-pskov@mail.ru с пометкой «МузАктив».

В итоге будет создан компакт-диск и альбом в социальных сетях с лучшими исполнителями и их треками. А те исполнители, что войдут в плейлист, получат свою копию диска «МузАктив».

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