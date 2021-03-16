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Общество

Tele2 увеличила на 58% число базовых станций с поддержкой 4G в Псковской области

Tele2 за прошедший год увеличила число базовых станций с поддержкой 4G на 58%. В период пандемии компания продолжила активно развивать инфраструктуру связи в крупных городах и районах Псковской области.

Количество данных, передаваемых псковскими абонентами оператора за 2020 год, выросло в сети Tele2 на 48%, при этом только в 4G-трафик возрос на 67%. Абоненты стали больше использовать цифровые сервисы и работать вне офиса с помощью высокоскоростного мобильного интернета.

Для обеспечения клиентов качественной связью в условиях постоянного роста трафика Tele2 модернизировала сеть и увеличила число базовых станций с поддержкой 4G в Псковской области на 58% в сравнении с предыдущим годом. Работы позволили обеспечить 4G-интернетом все базовые станции в области. Кроме того, техническая служба Tele2 провела рефарминг сети и расширила канал LTE-1800 до 15 МГц, что позволило существенно увеличить скорость мобильного интернета.

Новые базовые станции построили в областном центре, а также в Великих Луках, Печорах, Пыталове, в деревнях Блажи, Лобок, Родине и Рудне. Планомерное развитие сети позволило расширить покрытие и обеспечить качество и надежность мобильного интернета даже при стремительно растущем трафике. На данный момент сеть 4G Tele2 доступна для 91% населения Псковской области.

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